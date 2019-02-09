В прошлом году в Польшу не пустили почти 50 тысяч украинцев

В 2018 году более 46,2 тыс. украинцев получили отказ во въезде в Польшу. Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос Укринформа.
"На границе с Украиной выдано в 2018 году более 48,7 решений об отказе во въезде, в частности 46,2 тыс. - для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной причиной отказа было отсутствие соответствующей документации, которая обосновывала бы цель и условия пребывания в РП.
Кроме того, причинами отказа во въезде становились отсутствие соответствующих финансовых ресурсов для пребывания в Польше или средств на возвращение в страну происхождения или транзита.
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