В прошлом году в Польшу не пустили почти 50 тысяч украинцев

В 2018 году более 46,2 тыс. украинцев получили отказ во въезде в Польшу. Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши на запрос Укринформа.

"На границе с Украиной выдано в 2018 году более 48,7 решений об отказе во въезде, в частности 46,2 тыс. - для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной причиной отказа было отсутствие соответствующей документации, которая обосновывала бы цель и условия пребывания в РП.

Кроме того, причинами отказа во въезде становились отсутствие соответствующих финансовых ресурсов для пребывания в Польше или средств на возвращение в страну происхождения или транзита.