Порошенко заявил об окончании кризиса

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что страна преодолевает кризис, вызванный агрессией России, и восстанавливает экономический рост.
«Надежду вселяет то, что худшее — точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, — отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни», — заявил Петр Порошенко на форуме «Открытый диалог» в субботу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями. Свою стратегию преодоления бедности озвучил 29 января.... Итак, наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм», — подчеркнул Порошенко.
При этом он заявил, что только членство Украины в Европейском Союзе и НАТО сможет гарантировать государственную независимость и безопасность, а также благосостояние.
«Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние», — сказал президент.
По его словам, достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.
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