В Вероне открылось представительство самопровозглашенной ДНР

Второе представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Италии открылось в субботу в Вероне, сообщил РИА Новости его руководитель, президент культурной «Ассоциации Венето-Россия» Палмарино Дзоккателли.

По его словам, центр станет точкой отсчета как для многих русскоговорящих граждан из Донбасса, проживающих на севере Италии, так и послужит тому, чтобы озвучивать позицию ДНР на Апеннинах.

«Мы будем оказывать услуги, касающиеся социальной защиты, оформлению документов. Уже сегодня сюда пришли местные жители родом из Славянска и Луганска», — сказал Дзоккателли.

Издание отмечает, что первое представительство самопровозглашенной республики в Италии работает в Турине с конца 2016 года.

При этом центр в Вероне станет уже шестым представительским центром ДНР в стране. Также в Италии работает представительство другой непризнанной республики Южной Осетии.