ВВС удалила статью о Порошенко до решения суда

Британская корпорация BBC удалила со своего сайта статью, на которую подал иск президент Петр Порошенко, поскольку ожидает решения суда. Об этом Громадському сообщили в пресс-службе BBC.

«Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата», — говорится в сообщении.

Также в BBC считают, что «действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело».

В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.

В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровенной ложью и потребовали опровержения данной информации, а позже подали иск.