Вывод наземных войск США из Сирии может начаться через несколько недель

Вывод наземных войск армии Соединенных Штатов Америки из Сирии по приказу президента Дональда Трампа может начаться через несколько недель. Об этом сообщил глава Центрального командования США, генерал Джозеф Вотел, сообщает Reuters.

Вотел уточнил, что сроки вывода войск зависят от ситуации на местах.

«Скорее всего, через несколько недель. Но опять же, все будет зависеть от ситуации на местах», — ответил генерал на вопрос журналиста.

Вотел также высказался по количества войск в Ираке, заявив, что оно навряд ли увеличится в ближайшее время.

«Я думаю, что оно останется более или менее стабильным. Мы не хотим держать людей на местах, которые не имеют действительной миссии», — сказал генерал.

Ранее в Пентагоне заявили, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинуть Сирию за три месяца, до конца апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.