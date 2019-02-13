СМИ сообщают об обысках в Госгеонедрах

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом ЭП сообщил источник в ведомстве.
По его данным, обыски прошли «из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством». По этой причине, по словам собеседника, в ноябре 2018 было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением».
Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедр за прошлый год выдала специальные разрешения на пользование недрами. Собеседник издания говорит, что эти компании при содействии руководства Госгеонедр получали разрешения без аукциона.
Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.
В то же время, в пресс-службе ведомства заявили, что им ничего неизвестно об обысках.
Как известно, Госгеонедр возглавляет Олег Кирилюк. За время его руководства ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании российского олигарха Павла Фукса «Голден Деррик».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016