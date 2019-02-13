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СМИ сообщают об обысках в Госгеонедрах

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СМИ сообщают об обысках в Госгеонедрах

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом ЭП сообщил источник в ведомстве.

По его данным, обыски прошли «из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством». По этой причине, по словам собеседника, в ноябре 2018 было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением».

Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедр за прошлый год выдала специальные разрешения на пользование недрами. Собеседник издания говорит, что эти компании при содействии руководства Госгеонедр получали разрешения без аукциона.

Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время, в пресс-службе ведомства заявили, что им ничего неизвестно об обысках.

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Как известно, Госгеонедр возглавляет Олег Кирилюк. За время его руководства ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании российского олигарха Павла Фукса «Голден Деррик».

НАБУ, Госгеонедр
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