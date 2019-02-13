СМИ сообщают об обысках в Госгеонедрах

12 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Государственной службе геологии и недр Украины. Об этом ЭП сообщил источник в ведомстве.

По его данным, обыски прошли «из-за теневых схем выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, организованной ее руководством». По этой причине, по словам собеседника, в ноябре 2018 было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением».

Речь идет о ряде предприятий, которым Госгеонедр за прошлый год выдала специальные разрешения на пользование недрами. Собеседник издания говорит, что эти компании при содействии руководства Госгеонедр получали разрешения без аукциона.

Еще два собеседника в правоохранительных органах подтвердили информацию об обысках, но никто из них не раскрыл детали, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время, в пресс-службе ведомства заявили, что им ничего неизвестно об обысках.

Как известно, Госгеонедр возглавляет Олег Кирилюк. За время его руководства ведомство выдало 16 лицензий на добычу газа на Полтавщине скандальной компании российского олигарха Павла Фукса «Голден Деррик».