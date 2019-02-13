Правительство вернуло Супрун часть полномочий

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева», — говорится в сообщении.
Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы «ОХМАТДЕТ» и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения.
Соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время, заверили в ведомстве.
Напомним, что 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
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