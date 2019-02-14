В Украине улучшились экономические настроения

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, рассчитываемый Госстатом, в первом квартале 2019 года составил 106,3% по сравнению со 104% и 106,1% соответственно в четвертом и первом кварталах 2018 года.
Согласно данным Госстата, зафиксировано улучшение двух из четырех индикаторов деловой уверенности — компонентов ИЭН: в перерабатывающей промышленности (с −4,3% в четвертом квартале 2018 до −3,2%) и в строительстве (с −17,3% до −12,5%), а также индикатора потребительской уверенности (с −30,6% до −25,7%).
В сфере услуг ситуация осталась прежней (-3%), тогда как в розничной торговле она заметно ухудшилась (с 14,3% до 3,0%).
Госстат напоминает, что рекордно высокого уровня (109,2%) ИЭН достиг в третьем квартале 2018 года, а рекордно низким (77,4%) был в первом квартале 2017 года, когда впервые был начат расчет этого показателя.
Ведомство указывает, что индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.
Индикатор потребительской уверенности Госстат рассчитывает с использованием данных такого исследования компании Gfk Ukraine.
Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности — 40%, за которым следует сфера услуг — 30%, строительство с розничной торговлей — по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.
Госстат ретроспективно пересматривает показатель ИЭН. В частности, оперативно для первого квартала прошлого года он оценивал его в 110,1%, а для четвертого квартала — в 104,1%, однако затем пересмотрел в сторону понижения.
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