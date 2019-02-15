Более 60% россиян одобряют деятельность Путина

Более 60% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, гласят данные опроса ВЦИОМ.

По результатам опросов 4-10 февраля, 62,2% опрошенных одобряют деятельность Путина, противоположного мнения придерживаются 28,8% респондентов; работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра одобряют 35,6% россиян, не одобряют — 50,1%. Кроме того, 39,4% респондентов заявили, что одобряют деятельность российского правительства, не одобряют работу кабмина 48,3% опрошенных.

Наибольшим доверием россиян, согласно данным опроса, пользуются Путин (32,6%), министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,5%), глава МИД РФ Сергей Лавров (13,2%), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (9,9%) и премьер Дмитрий Медведев (7,9%). По данным опроса ВЦИОМ, наибольшим недоверием респондентов пользуются Дмитрий Медведев (25,8%), Владимир Жириновский (25,1%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9,8%).

Наибольшей поддержкой респондентов среди политических партий у опрошенных россиян пользуются пропутинская «Единая Россия» (33,3%), КПРФ (16%) и ЛДПР (13,3%).