В самолетах МАУ начнут продавать крепкий алкоголь

Авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкий алкоголь. Об этом пишет avianews.

Теперь пассажир может приобрести в полете красное или белое вино, наливки из Львова, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин. Ранее алкогольное меню включало только пиво.

Спиртные напитки продаются в небольших порционных емкостях — вино доступно в бутылочках до 200 мл по цене от 5 до 6 евро, наливки, водка, виски и джин — в емкостях от 50 до 100 мл по цене от 4 до 5 евро.

Кроме этого, МАУ изменила рецепт чиабатты, используемой для приготовления панини, подаваемых на борту, и добавила новый сэндвич — с ростбифом, корнишоном и горчицей за 4 евро.

Асортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете, расширился за счет пасты Болоньезе за 8 евро, которая дополнила в меню горячий суп, лазанью, кускус и курицу в кисло-сладком соусе.