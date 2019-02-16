В самолетах МАУ начнут продавать крепкий алкоголь

Авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкий алкоголь. Об этом пишет avianews.
Теперь пассажир может приобрести в полете красное или белое вино, наливки из Львова, водку Nemiroff и Absolut, а также виски и джин. Ранее алкогольное меню включало только пиво.
Спиртные напитки продаются в небольших порционных емкостях — вино доступно в бутылочках до 200 мл по цене от 5 до 6 евро, наливки, водка, виски и джин — в емкостях от 50 до 100 мл по цене от 4 до 5 евро.
Кроме этого, МАУ изменила рецепт чиабатты, используемой для приготовления панини, подаваемых на борту, и добавила новый сэндвич — с ростбифом, корнишоном и горчицей за 4 евро.
Асортимент горячих блюд, которые можно заказать в полете, расширился за счет пасты Болоньезе за 8 евро, которая дополнила в меню горячий суп, лазанью, кускус и курицу в кисло-сладком соусе.
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