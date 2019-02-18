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Обвинительный акт по Онищенко ушел в суд

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Обвинительный акт по Онищенко ушел в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу в отношении народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу об обвинении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины.

Финансовому директору - по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 УК.

В САП уточнили, что досудебное расследование по этому делу на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования.

"К сожалению, обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акта и приложений к нему, в связи с чем указанные документы были вручены их защитникам", - уточняется в сообщении.

В САП отметили, что обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде.

"В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства", - добавили в ведомстве.

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Как сообщалось, 5 июля 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко. На момент голосования он уже находился за границей. По данным следствия, Онищенко с сообщниками продавали газ госпредприятию “Укргазвидобування” с помощью нескольких своих компаний через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму около 2 млрд грн.

Александр Онищенко, САП
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