Суд продолжит рассматривать дело Онищенко, несмотря на отказ Германии в его выдаче

Отказ Высшего земельного суда города Ольденбурга (Германия) в экстрадиции в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, задержанного в 2019 году в ФРГ по запросу Украины, не повлияет на дальнейшее рассмотрение дела в украинском суде. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

«Решение суда г. Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства, которое находится на слушании в Высшем антикоррупционном суде, поскольку 21 января 2020 года (этим) судом предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого», — отмечается в нем.

В минувшую среду адвокатская контора, представляющая интересы Онищенко, опубликовала заявление о том, что суд города Ольденбург счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Онищенко и постановил его немедленно освободить. В судебном решении сказано, что его экстрадиция невозможна, потому что «есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права». Суд добавил, что обращался к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получил лишь «слишком общую информацию».

В САП отметили, что решение суда Германии не подлежит оспариванию, однако оно может быть пересмотрено в случае появления новых обстоятельств. «В настоящее время в уголовном производстве по обвинению экс-депутата и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения, уже исследовано 25 томов материалов», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 декабря прошлого года стало известно, что депутат Рады VII и VIII созывов Александр Онищенко задержан в Германии и решается вопрос о его экстрадиции в Украину. По версии следствия, Онищенко являлся основателем и руководителем преступной организации, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно получили более 1,6 млрд гривен при реализации природного газа, в результате чего компании «Укргаздобыча» был причинен значительный материальный ущерб. Высший антикоррупционный суд арестовал €0,5 млн средств Онищенко как подозреваемого по газовому делу.

Экс-депутат с 2016 года скрывается от следствия. По неофициальной информации, все это время он проживал в Испании. В марте 2018 года Онищенко заявил, что располагает аудиозаписями, на которых на тот момент президент Украины Петр Порошенко угрожает ему уголовными делами, если он откажется организовать голосование в парламенте за «нужные» законопроекты. Через некоторое время журналисты встретились с Онищенко за границей, после чего подтвердили, что он владеет информацией о том, что соратники Порошенко в Раде пытались подкупить депутатов, чтобы организовать голосование в интересах главы государства.