Из-за нарушений на выборах уже возбуждено 61 уголовное дело

Национальная полиция Украины зарегистрировала более 1400 сообщений о нарушениях избирательного законодательства с начала президентской кампании, по 61 факту возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 1004, подкупом избирателей — 106, повреждением имущества — 27 и хулиганством — 17», — сказал он.

Всего по указанным фактам, уточнил министр, «начато 61 уголовное дело, 12 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления по пяти уголовным делам».

Он также заявил, что восемь кандидатов в президенты обратились в полицию с просьбой об охране.

«Проводим работу по охране кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Национальной полиции восемь кандидатов», — сказал Аваков.

Кто именно из кандидатов попросил об охране, министр не уточнил.