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В ЕС недовольны, как Украина выполняет обязательства в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

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В ЕС недовольны, как Украина выполняет обязательства в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

В некоторых сферах Украина демонстрирует низкий прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом из-за недостаточной организационной способности министерств и ведомств и отсутствия политической воли, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Согласно материалам, представленным Офисом вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, распространенным перед конференцией «Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%), сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

Вместе с тем прогресс выполнения СА с ЕС составил 52%.

«Есть сектора, где прогрессы был крайне ограниченным и разочаровывающим, — это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность», — отметил глава Мингарелли.

По его словам, причинами недостаточного прогресса были, в частности, недостаточная организационная способность, а также отсутствие политической воли.

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«Есть момент более сложный: недостаточность политической воли. Не секрет, что некоторые лица в Украине борются за то, чтобы остановить процесс реформ, который не идет так быстро, как хотелось бы», — отметил посол.

ЕС, ассоциация с ЕС, Хьюг Мингарелли
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