Фонд гарантирования не смог продать активы «Брокбизнесбанка» даже за 1% стоимости

11 февраля Фонд гарантирования провел «голландский» аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 миллиарда гривень. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 миллиарда гривень, а в ходе торгов она снижалась до 257 миллионов гривень (1% от балансовой стоимости). Об этом сообщает Finbalance.

По данным ФГВФЛ, в состав пула активов Брокбизнесбанка, который выставлялся на продажу, вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами — почти 500 позиций (балансовая стоимость — 15,6 млрд грн), права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, обеспеченные ипотекой — более 200 позиций, а также недвижимость, основные средства, транспортные средства, векселя и дебиторская задолженность.

Соответствующий лот был собран по принципу один банк — один пул. «Все активы ранее выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство — неоднократно), но покупателей не нашлось. Впоследствии эти же активы не были выкуплены в составе пулов сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства)», — отмечал ФГВФЛ.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.

На конец января 2019 вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом удовлетворено 985,5 млн грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно — это поступления от реализации кредитов и недвижимости.

По данным Фонда, 95% кредитного портфеля банка не обслуживалось или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля — выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в целом, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с «мусорным» обеспечением.

«Анализ финансовых операций свидетельствует о манипуляциях, совершенных акционерами банка. В правоохранительные органы подано 117 заявлений о совершении уголовных преступлений, продолжаются досудебные расследования в том числе о связанных с банком лицах о нанесении банку миллиардных убытков», — отмечал ФГВФЛ.

В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.