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Альгирдас Шемета больше не хочет быть бизнес-омбудсменом в Украине

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Альгирдас Шемета больше не хочет быть бизнес-омбудсменом в Украине

Альгирдас Шемета сообщил наблюдательному совету Совета бизнес-омбудсмена о решении не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена, набсовет намерен избрать нового главу организации.

«Альгирдас сказал, что выполнил свою миссию — создал организацию, которая эффективно защищает законные права бизнеса в Украине. Набсовет Совета бизнес-омбудсмена теперь будет выбирать нового бизнес-омбудсмена, в соответствии с регламентому нашей организации», — сообщила пресс-служба Совета во вторник.

Контракт Шеметы заканчивается в мае этого года.

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Шемета был назначен на должность бизнес-омбудсмена по борьбе с коррупцией в Украине в конце 2014 года. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

бизнес-омбудсмен, Альгирдас Шемета
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Вторник, 19 февраля 2019
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