Альгирдас Шемета больше не хочет быть бизнес-омбудсменом в Украине

Альгирдас Шемета сообщил наблюдательному совету Совета бизнес-омбудсмена о решении не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена, набсовет намерен избрать нового главу организации.
«Альгирдас сказал, что выполнил свою миссию — создал организацию, которая эффективно защищает законные права бизнеса в Украине. Набсовет Совета бизнес-омбудсмена теперь будет выбирать нового бизнес-омбудсмена, в соответствии с регламентому нашей организации», — сообщила пресс-служба Совета во вторник.
Контракт Шеметы заканчивается в мае этого года.
Шемета был назначен на должность бизнес-омбудсмена по борьбе с коррупцией в Украине в конце 2014 года. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.
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