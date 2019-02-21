Из Украины уходит крупная сеть магазинов одежды

Сеть магазинов одежды Monton закрывает украинские магазины с 1 марта из-за низких показателей продаж. Об этом рассказали Liga.net директор торгового центра и два руководителя крупной сети.
Основная масса торговых точек закрыты в январе и сейчас у компании осталось всего два объекта — в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.
Генеральный директор компании «Балтика Ритейл» Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.
Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.
В 2014 году концерн Baltika Group, который развивал сеть на территории Украины, продал свое украинское подразделение «Балтика Ритейл» компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.
В официальном сообщении говорилось, что решение было принято в связи со сложной обстановкой в Украине и России. Сумма сделки — 1,25 млн евро, выплатить эту сумму покупатель обязался в течение пяти лет.
На начало 2019 года Monton управляла 16 магазинами в Украине.
«Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине», — сказал Чечелев.
Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом.
«За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильная и рынок оживает», — говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.
В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие культовые как H&M, DeFacto и Koton.
«Конкуренция в одежном ритейле очень сильная и она будет ужесточаться. Покупатели переориентируется на недорогую одежду и, возможно, это стало одной из причин ухода сети Monton», — говорит председатель Национального Комитета ICSC (Международный совет торговых центров) в Украине Максим Гаврюшин.
В 2019 году на украинский рынок выйдет сеть по продаже товаров для дома Ikea, спорттоваров — Decathlon и The North Face.
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