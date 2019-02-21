«Все нужно делать с нуля»: Кучма рассказал о ситуации в экономике Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что нынешняя экономическая политика властей ведет к деиндустриализации страны. Выступая в четверг на форуме «Власть и бизнес: новый общественный договор», он констатировал, что Украина уже лишилась большей части своего промышленного потенциала, а люди вынуждены бежать на заработки за границу.

«Киев был насыщен современными предприятиями, где они сейчас? — задался он вопросом. — Вот я недавно слышал, что мы начинаем делать самолеты „Руслан“, и подумал, что у ребят что-то не то, они что-то забыли. Мы не способны сегодня делать „Русланы“. У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт».

Кучма напомнил, что в прошлом году Украина не собрала ни одного самолета. «Это вот такое мощное предприятие, как „Антонов“, — продолжал он. — А еще ликвидировали институт генеральных конструктов. Я понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы».

По мнению экс-президента, Украина полностью лишилась также космической отрасли.

«Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем?» — задал вопрос Кучма и добавил, «космической отрасли уже вообще нет» в Украине.

Анализируя данные статистики по экономике за последние пять лет, он отметил, что страна уже потеряла 19% производства. «Идет практическая деиндустриализация страны», — сказал он.

«Или тот же Днепропетровск и Львов должны были делать трамваи, причем, современные. Киев покупает польские трамваи. У Польши был заказ для России сделать, но Россия потом отказалась, и мы поддерживаем поляков», — сказал экс-президент. Он добавил, что Украина закупает за рубежом «старье», тогда как следовало бы поучиться опыту у Китая, который приобретал зарубежные образцы техники и организовывал производство у себя.

«За пять лет сельское хозяйство возросло на 9,3%, а пищевая и перерабатывающая промышленности упали на 12,6%. Где причина? Потому что все сырье мы отправляем за рубеж, мы помогаем, чтобы добавочная стоимость там оставалась. Если мы таким путем и дальше будем двигаться, где же мы будем?» — возмутился он. Кучма подчеркнул, что Украина торгует сырьем с ЕС и не поставляет продукцию машиностроения на европейский рынок.

Кучма также упрекнул руководство страны в том, что у него до сих пор нет стратегии развития Украины. «Но мы любим рассказывать, какие мы большие, какой у нас потенциал. Но все, потенциала нет», — сказал он.

По словам бывшего президента, в стране «все надо делать с нуля». «Никакой инвестор на Украину не придет при такой ситуации в судебной системе и в украинской экономике, с продолжающейся войной», — отметил он и заключил, что в этой ситуации украинцы могут рассчитывать только на себя.

«Надежда на нас самих, надо сделать все возможное, чтобы люди наши не ездили по заграницам в поисках работы и лучшей судьбы», — сказал экс-президент.

Такжде по мнению Леонида Кучмы, закрепление в конституции страны курса в НАТО и ЕС никак не может ускорить для нее вступление в эти организации.

«Если бы записи куда-то давали какие-то подвижки, я за них двумя руками. Но не один я, а много политиков в этом плане задают вопрос — назовите в Европе хоть одного действующего лидера, который сказал, что мы примем Украину в НАТО? Поймите, и я в этом уверен, что при принятии таких кардинальных решений ЕС всегда будет смотреть на большого соседа, на Россию, по простой причине — там находится 40-50% геологических запасов мира», — сказал он.

Кучма обратил внимание и на то, что в то время когда Европа и Америка продолжают сотрудничать с Россией в газовой сфере, Украина отказалась это делать и теперь несет убытки. «Мы говорим: „Мы будем из Европы газ получать“. А чей газ мы получаем из Европы дороже, чем получали бы напрямую? Российский газ», — отметил экс-президент, высказав мнение, что многие заявления и решения в действительности объясняются избирательной кампанией.

При этом Кучма добавил, что он «вообще был первым президентом, который подписал акт о сотрудничестве Украины с НАТО».