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Apple собирается вместе с Goldman Sachs выпустить кредитную карту

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Apple собирается вместе с Goldman Sachs выпустить кредитную карту

Компания Apple и американский инвестиционный банк Goldman Sachs планируют совместно выпустить кредитную карту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что карту хотят официально выпустить в этом году, а сотрудники Apple получат ее для тестирования в течение следующих недель. «Компании надеются привлечь владельцев карт, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet, которые позволят им устанавливать цели расходов, отслеживать доходы и управлять остатком на счете», — пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что сейчас Apple получает небольшую комиссию с каждой покупки, совершенной через платежный сервис Apple Pay. Как сообщают источники, с помощью собственной карты компания надеется получить больший доход. Помимо этого, таким образом в Apple хотят увеличить популярность своего платежного сервиса.

«Карту Apple Pay выпустят через платежную систему Mastercard, которая является в США второй по популярности после Visa», — сообщают источники издания. По информации собеседников газеты, владельцы карт будут получать 2%-ный кэшбэк с большинства покупок и даже, возможно, больше при покупке устройств Apple и оплате сервисов компании.

Как сообщает The Wall Street Journal, сейчас в компании работают над новыми функциями Apple Wallet. В частности, руководство обсуждало возможность позаимствовать элементы интерфейса у приложения для фитнеса, в котором кольца «замыкаются» при выполнении поставленных целей. Также в приложение могут добавить функцию отправления пользователям информации об их привычках, связанных с тратами. Также Apple Wallet может начать анализировать расходы владельцев карты и присылать уведомления, например, в том случае, если он потратил за неделю на продукты больше, чем обычно.

Однако издание отмечает, что банки, чьи клиенты пользуются Apple Pay, могут негативно отреагировать на выпуск совместной с Goldman Sachs карты. Один из источников отметил, что в компании обдумывали идею по умолчанию добавлять свою карту в Wallet, однако это нельзя сделать из-за соглашений с другими кредитными организациями.

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В феврале 2018 года The Wall Street Journal уже сообщала, что Goldman Sachs планирует выдавать дешевые кредиты покупателям продукции Apple. По информации источников газеты, компании находились на этапе переговоров.

Apple, Goldman Sachs
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Четверг, 21 февраля 2019
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