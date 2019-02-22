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В Виннице побили окна офиса БПП

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В Виннице побили окна офиса БПП

В Виннице неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», полиция начала расследование. Об этом 22 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В частности, в милицию утром в пятницу поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по улице Соборной.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия.

Отмечается, что в действиях лиц, разбили окна дверей приемной усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Злоумышленникам грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Правоохранители не сообщают названия партии, где разбили окна.

В то же время местное издание «Винниця.инфо» пишет, что речь идет о БПП, в СМИ также опубликовали соответствующие фотографии с символикой партии.

«В 7 утра пришли наши работники, работающие менеджерами по развитию партии Блок Петра Порошенко „Солидарность“. Они готовились к тренингу, вышли на работу, увидели разбитые окна и вызвали полицию», — прокомментировал глава областной организации БПП Андрей Гижко.

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По словам Гижко, помещение официально арендуется, а работники офиса, которые первыми пришли на работу, не видели предметов, которыми могли разбить стекло.

Винница, БПП
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