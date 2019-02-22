Войти
Лукашенко заявил, что план обороны для Венесуэлы разрабатывала Беларусь
дружба народов
Лукашенко заявил, что план обороны для Венесуэлы разрабатывала Беларусь
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине
резонанс
Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Алжире протестуют против выдвижения президента на пятый срок

287
В Алжире протестуют против выдвижения президента на пятый срок

Демонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок подряд прошли в пятницу в столице страны и нескольких провинциях.

Глава Алжира 81-летний Абдельазиз Бутефлика 10 февраля официально выдвинул свою кандидатуру на новый срок, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. При этом он распространил письменное заявление, в котором заверил о своей решимости еще пять лет управлять страной, однако лично так к избирателям и не обратился.

В последние несколько дней в социальных сетях стали появляться призывы выйти на улицы, чтобы потребовать снять кандидатуру главы государства, которого многие считают неспособным управлять страной с 40-миллионным населением из-за проблем со здоровьем. В пятницу — официальный выходной день в Алжире — многие жители страны откликнулись на этот призыв.

По сообщениям местных СМИ, сотни демонстрантов пришли на площадь Первого мая в столице страны городе Алжир. Многие несли в руках плакаты с перечеркнутой цифрой пять, символизирующей протест против пятого срока Бутефлики. Сообщается о многочисленных сотрудниках полиции, которые препятствовали движению демонстрантов к площади с прилегающих улиц. Однако обе стороны ведут себя корректно, и до каких-либо столкновений не доходило.

По информации издания, схожие демонстрации прошли во втором по величине городе страны — Оране, где также не было зафиксировано каких-либо столкновений с полиций. Кроме того, на улицы вышли жители Аннабы, Беджаи и ряда других населенных пунктов североафриканской страны.

Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Ряд оппозиционных политиков уже объявили о своем желании принять участие в президентской гонке. Однако оппозиция так и не сумела договориться о едином кандидате, в то время как правящая коалиция единогласно выдвинула Бутефлику.

Читайте также: Гриценко подтвердил, что СБУ «крышует» организацию С14

В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. С тех пор он достаточно редко появляется на публике и передвигается в инвалидной коляске. При этом накануне президентская администрация сообщила, что Бутефлика 24 февраля направится на медицинское обследование в Швейцарию.

Алжир, Абдельазиз Бутефлика
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016