В Алжире протестуют против выдвижения президента на пятый срок

Демонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок подряд прошли в пятницу в столице страны и нескольких провинциях.

Глава Алжира 81-летний Абдельазиз Бутефлика 10 февраля официально выдвинул свою кандидатуру на новый срок, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. При этом он распространил письменное заявление, в котором заверил о своей решимости еще пять лет управлять страной, однако лично так к избирателям и не обратился.

В последние несколько дней в социальных сетях стали появляться призывы выйти на улицы, чтобы потребовать снять кандидатуру главы государства, которого многие считают неспособным управлять страной с 40-миллионным населением из-за проблем со здоровьем. В пятницу — официальный выходной день в Алжире — многие жители страны откликнулись на этот призыв.

По сообщениям местных СМИ, сотни демонстрантов пришли на площадь Первого мая в столице страны городе Алжир. Многие несли в руках плакаты с перечеркнутой цифрой пять, символизирующей протест против пятого срока Бутефлики. Сообщается о многочисленных сотрудниках полиции, которые препятствовали движению демонстрантов к площади с прилегающих улиц. Однако обе стороны ведут себя корректно, и до каких-либо столкновений не доходило.

По информации издания, схожие демонстрации прошли во втором по величине городе страны — Оране, где также не было зафиксировано каких-либо столкновений с полиций. Кроме того, на улицы вышли жители Аннабы, Беджаи и ряда других населенных пунктов североафриканской страны.

Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Ряд оппозиционных политиков уже объявили о своем желании принять участие в президентской гонке. Однако оппозиция так и не сумела договориться о едином кандидате, в то время как правящая коалиция единогласно выдвинула Бутефлику.

В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. С тех пор он достаточно редко появляется на публике и передвигается в инвалидной коляске. При этом накануне президентская администрация сообщила, что Бутефлика 24 февраля направится на медицинское обследование в Швейцарию.