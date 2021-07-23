Алжирец снялся с Олимпиады из-за Израиля

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался выступать на Олимпийских играх в Токио, узнав результаты жеребьевки. В случае успешного преодоления первого раунда он мог сойтись с представителем Израиля Тохаром Бутбулем во втором.

«Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение», — цитирует The Times of Israel тренера алжирского спортсмена Амара Бена Яклифа.

На чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине. Бутбуль в первом раунде сразится с представителем Судана Мохамедом Абдалрасулом.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро египетский дзюдоист Ислам Эль-Шехаби отказался пожать руку израильтянину Ору Сассону. Олимпийский комитет Египта осудил поступок Эль-Шехаби и отправил спортсмена домой.

Алжир не признает Израиль, отказывает израильтянам во въезде к себе и запрещает своим гражданам посещать эту страну.