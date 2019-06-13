В Алжире арестован уже второй бывший премьер-министр

Алжирский суд арестовал бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

«Экс-глава правительства Алжира Абдельмалек Селлаль помещен под стражу», — говорится в сообщении телеканала.

12 июня телеканал Al Jazeera сообщал об аресте другого бывшего премьер-министра страны — Ахмеда Уяхьи. Оба чиновника неоднократно возглавляли правительство Алжира при бывшем президенте Абдельазизе Бутефлике.

2 апреля 2019 года Бутефлика, занимавший президентский пост на протяжении двадцати лет, подал в отставку в результате многомесячных акций протеста. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел по фактам коррупции, расхищению государственных средств и злоупотреблению служебным положением. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.