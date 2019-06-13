В Алжире арестован уже второй бывший премьер-министр

Алжирский суд арестовал бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.
«Экс-глава правительства Алжира Абдельмалек Селлаль помещен под стражу», — говорится в сообщении телеканала.
12 июня телеканал Al Jazeera сообщал об аресте другого бывшего премьер-министра страны — Ахмеда Уяхьи. Оба чиновника неоднократно возглавляли правительство Алжира при бывшем президенте Абдельазизе Бутефлике.
2 апреля 2019 года Бутефлика, занимавший президентский пост на протяжении двадцати лет, подал в отставку в результате многомесячных акций протеста. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел по фактам коррупции, расхищению государственных средств и злоупотреблению служебным положением. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016