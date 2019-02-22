Манафорту в случае помилования Трампом предъявят новые обвинения

Прокуроры штата Нью-Йорк готовы предъявить обвинения бывшему руководителю предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в том случае, если американский лидер его помилует, передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс готов предъявить обвинение Манафорту по целому ряду финансовых дел, что станет «страховкой» на случай помилования Трампом своего бывшего подчиненного.
Накануне издание Politico сообщило, что суд Восточного округа штата Виргиния вынесет приговор Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях 8 марта.
13 марта в округе Колумбия Манафорта ожидает вынесение приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование так называемого «российского дела».
Президент США Дональд Трамп в конце ноября 2018 года заявил, что считает Пола Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.
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