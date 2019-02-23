В Китае запретили при приеме на работу требовать у женщин прохождения теста на беременность

Власти Китая в ходе борьбы с дискриминацией на рынке труда запретили работодателям спрашивать у принимаемых на работу женщин об их о семейном положении и требовать от них прохождения теста на беременность. Согласно опубликованному заявлению министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, нововведение призвано способствовать «улучшению карьерных условий» для женщин.

По словам одного из сотрудников министерства, отныне пол не может включаться в список требований, указываемых работодателем при приеме работу.

Согласно принятым мерам, нарушители запрета будут штрафоваться на сумму от 10 до 50 тыс. юаней ($1,49 тыс. — $7,45 тыс.). За серьезные нарушения в этой сфере компании теперь могут лишиться лицензии.

В заявлении министерства отмечается, что руководство Китая намерено создать надежный механизм контроля за работодателями и будет оказывать повсеместную юридическую помощь трудящимся женщинам.