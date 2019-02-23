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Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина», среди них и Трамп

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Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина», среди них и Трамп

Президент США Дональд Трамп и фильм «Холмс & Ватсон» стали победителями антипремии «Золотая малина» (Razzie Awards) сразу в нескольких номинациях, сообщается на Youtube-канале премии.

Как говорится в шуточном видеоролике, американского лидера удостоили антипремии за худшую актерскую игру в документальных картинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он предстал в роли самого себя. Конкуренцию Трампу в этой категории составили актеры Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп, а вернее, его голос. Кроме того, глава Белого дома победил в категории «худший актерский дуэт»: в тех же фильмах он, как пишут организаторы, выступил в ансамбле со «своей нескончаемой мелочностью».

Супруга президента Меланья Трамп, также выдвинутая на антипремию за роль второго плана в картине «Фаренгейт 11/9», осталась без награды. Ее обошла советница Трампа Келлиэнн Конуэй, также «исполнившая роль» в этой документальной ленте.

Сразу несколько «малин» досталось фильму «Холмс & Ватсон» режиссера Итана Коэна. Он победил в номинациях «худший фильм», «худший режиссер», «худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат». Актера Джона Си Райли, сыгравшего в этой картине Ватсона, признали худшим актером второго плана.

Актриса Мелисса Маккарти, претендующая в этом году на «Оскар» за роль в фильме «Сможете ли вы меня простить?», удостоилась «Золотой малины» за участие в картинах «Игрушки для взрослых» и «Душа компании». Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» победил в категории «худший сценарий».

Традиционно «Золотую малину» вручают за день до объявления лауреатов «Оскара». Как отмечают любители кино, это неслучайно — зачастую одни и те же актеры получают приз за лучшую и худшую работу в один год, поэтому столь близкое по времени противопоставление имеет особенно яркий эффект.

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Премию «Золотая малина» учредил в 1980 году американский публицист Джон Уилсон как пародию на ежегодный голливудский наградной сезон. С 1982 года ее вручают ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry (малина): на сленге это знак презрения. Победителям антипремии традиционно вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

кино, Золотая малина
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