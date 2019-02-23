Филарет не хочет делиться Софийским собором с УГКЦ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука) не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

В обнародованном в Фейсбук обращении Филарет выразил обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может «вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине».

Почетный патриарх считает, что свершение греко-католическим духовенством литургии в центре украинского православия — соборе Святой Софии может вызвать «сопротивление со стороны православных». Филарет также предположил, что это событие может использовать Россия с целью провокаций.

«Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве», — говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

Тем временем пресс-служба Киевской митрополии сообщает, что предстоятель новосозданной ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо главе УГКЦ «по вопросам, которые касаются двух церквей».