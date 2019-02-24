Власти эмиратов решили простить гражданам долгов на $100 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews. По итогам переговоров с банками, те простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (более $98 млн).

Власти страны провели переговоры с 13 банками. Было заявлено, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны. Прощение долгов, по словам властей, должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности.

Эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.

Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года 6,8 тыс. гражданам страны были прощены долги на общую сумму в $540 млн. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышала $270 тыс.