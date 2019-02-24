Войти
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
позиция
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей
выборы
Аваков рассказал, как работает «сетка» по подкупу избирателей

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

их нравы
RSS

Власти эмиратов решили простить гражданам долгов на $100 млн

380
Власти эмиратов решили простить гражданам долгов на $100 млн

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews. По итогам переговоров с банками, те простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (более $98 млн).

Власти страны провели переговоры с 13 банками. Было заявлено, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны. Прощение долгов, по словам властей, должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности.

Эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.

Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Читайте также: США выдвинули ультиматум армии Венесуэлы

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года 6,8 тыс. гражданам страны были прощены долги на общую сумму в $540 млн. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышала $270 тыс.

ОАЭ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 24 февраля 2019
Суббота, 23 февраля 2019
Пятница, 22 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016