Оппозиция Польши объединяется для противостояния власти

В Польше шесть оппозиционных партий объединились в блок под названием «Европейская коалиция» с целью бросить вызов правящей партии «Право и справедливость» (PiS) на майских выборах в Европарламент. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на TVN24.

«Мы создаем «Европейскую коалицию» для защиты Польши от антиевропейских сил, против тех, кто ослабляет, разрушает позицию Польши в Европейском союзе, — заявил председатель партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына.

Также альянс готовит совместный поход на президентские и парламентские выборы в Польше в следующем году.

«Начинается борьба. Мы понимаем, что это начало избирательной кампании, целой избирательной системы, которая завершится в апреле следующего года президентскими выборами после европейской кампании и парламентской кампании в Сейм и Сенат», — подчеркнул Схетына.

По его словам, PiS «боится поражения на выборах».

В блок вошли партия «Современная», «Гражданская платформа», Союз демократических левых сил (SLD), «Польская крестьянская партия», Зеленые и партия «Сейчас!».