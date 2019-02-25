Войти
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
дружба народов
Трамп рассчитывает «уломать» лидера КНДР на денуклеаризацию
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО
выборы
Порошенко снова рассказал, когда Украина подаст заявку в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Предприятие «Укрзализныци» провело многомиллионный тендер под компанию Дубневичей

439
Предприятие «Укрзализныци» провело многомиллионный тендер под компанию Дубневичей

«Коростенский завод железобетонных шпал» ПАО «Украинская железная дорога» в тендере по закупке анкеров объявил о намерении заключить соглашение с компанией, принадлежащей народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам. Об этом пишет издание «Наші гроші».

Сообщается, что железнодорожники отклонили предложение завода, который предлагал анкеры на 17% дешевле ожидаемой цены тендера 101,32 млн грн. и выбрали фирму, которая предложила всего 0,06% скидки.

Речь идет о 1,08 млн анкеров закладных АС-2 до упругих путевых скреплений КПП-5. Тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары, поэтому кроме ООО НПП «Корпорация КРТ» братьев Дубневичей никто другой не может производить анкеры по указанным техусловиям, поскольку Дубневичи запатентовали эту деталь.

В тендере принимали участие три компании: ООО «ВМ-Трейдер» и ООО «Ланис Трейд» с именно такими анкерами АС-2 производства «Корпорации КРТ», которые требовал заказчик, а также ООО «АТ Механика» с эквивалентными анкерами АЗ-1-6 собственного производства.

«АО Механика» предложила самую низкую цену 84,46 млн грн., или 78 грн./шт. Это было на 20% дешевле от цен обоих конкурентов, которые установили их на почти одинаковом уровне в 101 млн грн., 94 грн./шт. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Однако самую дешевую «АТ Механика» отклонили именно из-за того, что она предложила эквивалент. В протоколе заседания тендерного комитета прямо сказано, что закупка аналогов не предусмотрена.

В то же время в 2017 году Старконстантиновский завод «Укрзализныци» покупал анкеры, прописав в условиях «или эквивалент», и тогда завод отстаивал в АМКУ позицию, что анкеры Дубневичей и «Механики» являются эквивалентными учитывая сходство технических характеристик.

Тогда дилер Дубневичей оспаривал в АМКУ допуск «Механики» до тендера, но админколлегия согласилась с заказчиком. Однако после этого решения АМКУ завод «Укрзализныци» по неизвестным причинам отменил закупку, в которой могла состояться конкурентная борьба.

На этот раз обжаловать условия закупки никто не мог, поскольку Коростеньский завод проводит закупку в «Прозорро» по допороговой процедуре, не считая себя заказчиком в понимании закона «О публичных закупках».

Это означает, что дискриминационные требования на его торгах невозможно обжаловать в админколегии АМКУ, а жаловаться на заказчика можно только в системе «Укрзализныци», которой и принадлежит Коростенский завод.

Читайте также: Бывшего начальника Генштаба задержали по подозрению в госизмене

Напоминим, что НАБУ и Служба безопасности Украины сейчас расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.

Укрзалізниця, Ярослав Дубневич, Богдан Дубневич
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 февраля 2019
Воскресенье, 24 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клейтон Кристенсен
Клейтон Кристенсен
Профессор Гарвардской школы бизнеса

Что я узнал 25 лет изучая инновации

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016