Предприятие «Укрзализныци» провело многомиллионный тендер под компанию Дубневичей

«Коростенский завод железобетонных шпал» ПАО «Украинская железная дорога» в тендере по закупке анкеров объявил о намерении заключить соглашение с компанией, принадлежащей народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам. Об этом пишет издание «Наші гроші».

Сообщается, что железнодорожники отклонили предложение завода, который предлагал анкеры на 17% дешевле ожидаемой цены тендера 101,32 млн грн. и выбрали фирму, которая предложила всего 0,06% скидки.

Речь идет о 1,08 млн анкеров закладных АС-2 до упругих путевых скреплений КПП-5. Тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары, поэтому кроме ООО НПП «Корпорация КРТ» братьев Дубневичей никто другой не может производить анкеры по указанным техусловиям, поскольку Дубневичи запатентовали эту деталь.

В тендере принимали участие три компании: ООО «ВМ-Трейдер» и ООО «Ланис Трейд» с именно такими анкерами АС-2 производства «Корпорации КРТ», которые требовал заказчик, а также ООО «АТ Механика» с эквивалентными анкерами АЗ-1-6 собственного производства.

«АО Механика» предложила самую низкую цену 84,46 млн грн., или 78 грн./шт. Это было на 20% дешевле от цен обоих конкурентов, которые установили их на почти одинаковом уровне в 101 млн грн., 94 грн./шт. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Однако самую дешевую «АТ Механика» отклонили именно из-за того, что она предложила эквивалент. В протоколе заседания тендерного комитета прямо сказано, что закупка аналогов не предусмотрена.

В то же время в 2017 году Старконстантиновский завод «Укрзализныци» покупал анкеры, прописав в условиях «или эквивалент», и тогда завод отстаивал в АМКУ позицию, что анкеры Дубневичей и «Механики» являются эквивалентными учитывая сходство технических характеристик.

Тогда дилер Дубневичей оспаривал в АМКУ допуск «Механики» до тендера, но админколлегия согласилась с заказчиком. Однако после этого решения АМКУ завод «Укрзализныци» по неизвестным причинам отменил закупку, в которой могла состояться конкурентная борьба.

На этот раз обжаловать условия закупки никто не мог, поскольку Коростеньский завод проводит закупку в «Прозорро» по допороговой процедуре, не считая себя заказчиком в понимании закона «О публичных закупках».

Это означает, что дискриминационные требования на его торгах невозможно обжаловать в админколегии АМКУ, а жаловаться на заказчика можно только в системе «Укрзализныци», которой и принадлежит Коростенский завод.

Напоминим, что НАБУ и Служба безопасности Украины сейчас расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.