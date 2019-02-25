Количество фальшивых украинских «Зеленых карт» за год выросло почти на треть

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в 2018 году осуществило выплаты по фальшивым сертификатам «Зеленая карта» украинских компаний на суму EUR152,5 тыс., что на 54,6% больше, чем годом ранее.
По данным МТСБУ, выплаты были произведены по 66 случаям, что на 26,9% больше, чем в 2017 году.
Также отмечается, что в общем количестве осуществленных страховых возмещений по фальшивым украинским «Зеленым картам» в январе-декабре 2018 года 75,8% пришлось на Россию, 7,6% — Турцию, 3,1% — Италию, 3% — Чехию.
В целом по 191 требованию потерпевших за период 2016-2018 гг. МТСБУ оплачено более EUR382,7 тыс.
По данным Моторного бюро в 2018 году сумма страховых премий по договорам «Зеленая карта» составила 1,289 млрд грн, что на 19,24% больше, чем годом ранее. Количество заключенных договоров — 755,5 тыс. (+7,8%).
Сумма оплаченных требований иностранным урегулировщикам составила EUR11,66 млн, что на 1% меньше, чем в 2017 году.
Отметим, что Государственная пограничная служба Украины с 8 февраля 2019 года на всех пунктах пересечения государственной границы в автоматическом режиме проверяет наличие у водителей действующих страховых сертификатов «Зеленая карта».
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