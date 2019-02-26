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«Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от ГПУ», - владелица предприятия «ГалПодшипник»

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Владелица частного предприятия «Торговый дом «ГалПодшипник» Светлана Саевич заявила о давлении и запугивании компании со стороны представителей Генеральной прокуратуры Украины и Главного следственного управления Национальной полиции.

Об этом она сказала в публичном видеообращении и письме к президенту Украины.

«Мой бизнес пытается уничтожить конкурент. И действует он руками государственных служб. Я почувствовала в полном объеме произвол со стороны полиции, а теперь еще и от Генеральной прокуратуры», - отметила Светлана Саевич.

По словам владелицы компании, четыре года ее бизнес работает в ужасных условиях так как харьковские силовики давят и запугивают работников и руководство с целью уничтожения их бизнеса.

«За последние годы это уже четвертый инцидент, по которому представители различных силовых структур всех уровней придумывают обвинения в отношении нашей компании. Мы «пережили» «финансирование терроризма с целью свержения конституционного строя» от Харьковского управления СБУ, и «подделку контрафактной продукции» от Холодногорского отдела полиции. Оба дела были полностью закрыты по решению суда. Теперь очередные коррупционеры в погонах обвиняют нас в «мошенничестве» и «связях с оккупационными властями Крыма», — говорит в открытом обращении к президенту владелица компании «Торговый дом» ГалПодшипник «Светлана Саевич.

Кроме того, предпринимательница отмечает, что все уголовные производства имеют „харьковские корни“, а потому предполагает, что все эти действия совершаются с целью уничтожения ее компании в интересах отраслевого конкурента — компании „Ирбис“ сотрудниками силовых структур, которые регулярно наведываются в региональные офисы с обысками, обвинениями, изымают документы и оборудование, фальсифицируют доказательства и открывают заведомо ложные уголовные дела, чем фактически блокируют работу ЧП „Торговый дом“ ГалПодшипник».

В открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко предпринимательница обратилась с просьбой защитить свою компанию от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также принять соответствующие меры для поддержки честного украинского бизнеса.




Как сообщалось, еще в 2016 году компания «ГалПодшипник» заявила о давлении со стороны силовиков Харькова, сопровождающемся непрерывными судебными исками и торможением жизнедеятельности компании.

Украинские бизнесмены все чаще публично заявляют о давлении со стороны силовых структур. Так, в декабре 2018 владелец компании Taryan Group Артур Мхитарян заявил о шантаже его бизнеса со стороны Службы безопасности Украины и Министерства культуры.

Справка: Компания «Торговый дом «ГалПодшипник» является одним из ведущих и стратегических предприятий Украины, которое занимается реализацией подшипников по всей территории страны и за ее пределами. Компания работает в девяти областях Украины. Предприятие является первым в стране официальным дистрибьютором крупнейших мировых концернов-производителей подшипников.

ГПУ, полиция, ГалПодшипник, Светлана Саевич
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Вторник, 26 февраля 2019
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