«Оппозиционный блок» заявил о народном импичменте Порошенко

«Громкий скандал, связанный с причастностью ближайшего окружения Президента Петра Порошенко к созданию преступных схем вокруг государственного концерна „Укроборонпром“, вскрывает ужасающую картину деградации нынешнего украинского режима, коррупции в высших эшелонах власти, цинизма украинских политиков, зарабатывающих на войне и ведущих торговлю с государством, которое они называют агрессором», — говорится в Заявлении фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде, опубликованном на странице фракции в Фейсбук.

В документе отмечается, что в стране, где количество структур, борющихся с коррупцией, превысило все мыслимые пределы, правду о цинизме и алчности нынешней власти, называющей себя «демократической» и «европейской», смогли сказать только журналисты.

«В такой ситуации возникает вопрос о профессионализме и самостоятельности антикоррупционных органов и их руководства. Расследование или замалчивание коррупционных преступлений в „Укроборонпроме“ станет показателем того, на чьей стороне работает антикоррупционная вертикаль».

Исходя из вышесказанного, фракция считает необходимым провести тщательное расследование фактов коррупции в «Укроборонпроме», дать обществу ответы на поставленные в журналистском расследовании вопросы и привлечь к ответственности виновных.

«Фракция ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК настаивает на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования данного громкого скандала. В состав ВСК ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК делегирует заместителя главы фракции народного депутата Александра Вилкула», говорится в заявлении.

Однако, независимо от результатов расследования для депутатов очевидно, что данная ситуация является приговором нынешнему режиму, и он должен понести политическую ответственность.

«Слабо веря в политическую волю действующего парламента, в котором царят круговая порука и сговор большинства депутатов с Президентом, и в способность коалиции начать процедуру досрочного прекращения полномочий президента путем импичмента, мы считаем, что именно народ как источник власти и носитель суверенитета должен 31 марта объявить народный импичмент Президенту, отказав ему в продлении его мандата».

Фракция партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК призывает все здоровые силы общества объединиться ради этой цели.

«Только таким образом мы сможем добиться справедливости» , - отмечают партийцы.