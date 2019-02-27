Группа Kazka также отказалась от участия в Евровидении

Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2019», отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.

«Мы хотим и считали бы честью представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», — сообщила группа в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду.

В то же время Kazka заявила, что не отказывается «от своей главной цели — нести украинскую культуру миру».

«Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах», — сказано в сообщении группы.

Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.