Группа Kazka также отказалась от участия в Евровидении

Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2019», отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.
«Мы хотим и считали бы честью представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение», — сообщила группа в своем аккаунте в соцсети Instagram в среду.
В то же время Kazka заявила, что не отказывается «от своей главной цели — нести украинскую культуру миру».
«Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах», — сказано в сообщении группы.
Как известно, четвертое и пятое места в нацотборе заняли Brunettes Shoot Blondes и Yuko соответственно.
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