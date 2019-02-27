Евросоюз снимает санкции с Андрея Клюева

Послы Европейского союза согласовали исключение из санкционного списка экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.
«Послы ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продолжат еще на год», — сообщил журналист. Он добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.
Напомним, что в ноябре прошлого года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.
Это решение суда не отменило решение Совета ЕС от 2018 года о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.
Напомним, брат Андрея Клюева, бывший народный депутат Сергей Клюев, первым среди соратников экс-президента Виктора Януковича добился в Европейском суде снятия действующих санкций ЕС. Санкции, введенные против него в 2017 году, были сняты в феврале 2018 года, то есть за месяц до завершения их срока действия.
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