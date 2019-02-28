НБУ планирует резко ограничить наличные расчеты предпринимателей

Национальный банк планирует снизить предельную сумму расчетов наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тысяч гривен до 15 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк разработал и предлагает для обсуждения проект постановления «Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».
Документом, в частности, предполагается снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами до 15 тыс грн с 50 тыс грн.
Кроме того, Нацбанк планирует обязать субъектов хозяйствования при снятии наличных с текущих счетов предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о таких наличных расчетах для изучения клиента.
В то же время, говорится в сообщении, предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тысяч гривен включительно останется без изменений.
Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме, уточняют в НБУ.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 27 марта.
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