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Около 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

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Около 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении

Около 30 нардепов могли стать фигурантами расследований относительно незаконного обогащения, но сейчас это невозможно, потому что Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

Он сообщил, что за весь период работы САП и НАБУ было открыто 106 производств по статье о незаконном обогащении, 65 производств расследуются, 37 — закрыто, 4 — направлены в суд с обвинительными актами.

Холодницкий не согласен с заявлениями о том, что статья о незаконном обогащении лишает подозреваемых права на презумпцию невиновности.

«37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания на фигурантах дела», — подчеркнул прокурор.

Напомним, что 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.

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Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.

Позже Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение. Однако, по данным ЦПК, законопроект Петра Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем норма, введенная в 2011 году во времена Виктора Януковича.

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