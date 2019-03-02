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Apple обнародовала 10 лучших фото со всего мира, сделанных на iPhone

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Apple обнародовала 10 лучших фото со всего мира, сделанных на iPhone

Компания Apple огласила имена победителей международного фотоконкурса «Снято на iPhone». По итогам соревнования жюри выбрало десять лучших работ, которые будут вывешены на уличных рекламных щитах, на розничных магазинах Apple, а также в онлайне.

Конкурс проходил с 22 января по 7 февраля. Участники должны были сделать снимок на любую современную модель телефона (от iPhone 7 до iPhone XS Max) и разместить его в Instagram или Twitter, сопроводив хэштегом #ShotOniPhone.

Изображения разрешалось редактировать в приложении «Фото» или любом другом стороннем инструменте. В состав жюри вошли 11 судей, включая Пита Соуза — главного фотографа 44-го президента США Барака Обамы, и Фила Шиллера — старшего вице-президента по маркетингу Apple.

Фото-победители:

Алекс Джианг (США), iPhone XS Max

Блейк Марвин (США), iPhone Xs Max

Даррен Со (Сингапур), iPhone Xs Max

Никита Ярош (Беларусь), iPhone 7

Дина Альфаси (Израиль), iPhone X

Элизабет Скаррот (США), iPhone 8 Plus

Эндрю Грисуолд (США), iPhone Xs

Бернард Энтолин (США), iPhone XS Max

Ли Ади Дармаван (США), iPhone Xs

Роберт Глазер (Германия), iPhone 7

Apple, фото, iPhone
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