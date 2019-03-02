Военным на передовой с 1 апреля повышают доплаты

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военнослужащим, находящимся в районе ООС. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года», — отметил Полторак.
По его словам, военнослужащие, несущие службу на первой линии соприкосновения, будут получать доплату дополнительно 2000 гривен, и общая сумма будет составлять 12000; на второй линии соприкосновения к доплате добавляется 1000 гривен, общая сумма составит 5500 гривен.
«Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВС Украины, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5500 гривен, а при выходе на боевые дежурства — 12000 гривен», — сообщил министр обороны.
Напомним, 2 марта пресс-служба президента сообщила, что он пообещал повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.
31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Действующий президент Петр Порошенко является одним из кандидатов на эту должность.
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