Пьяный полицейский в Броварах сбил насмерть пешехода

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

«Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки „Тойота“, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия», — сообщили в ГБР.

«Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

«В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет», — добавили в ГБР.