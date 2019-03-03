Войти
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
позиция
Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
Порошенко обещает украинцам ежемесячное улучшение жизни
выборы
Порошенко обещает украинцам ежемесячное улучшение жизни

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Transparency International раскритиковала отмену статьи о незаконном обогащении

879
Transparency International раскритиковала отмену статьи о незаконном обогащении

Организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала отмену статьи Уголовного кодекса Украины об ответственности за незаконное обогащение нарушением международных обязательств страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Как говорится в заявлении Transparency, соответствующее решение Конституционного суда «значительно умаляет усилия страны по борьбе с коррупцией» и напрямую влияет на дела в отношении высокопоставленных чиновников, которые уже рассматривал суд.

По мнению организации и ее украинского отделения, правительство должно взять на себя ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут отменить из-за решения КС. Как пояснили в украинском отделении организации, могут быть закрыты по меньшей мере 50 дел в отношении чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Transparency призвала правительство «немедленно предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации».

Читайте также: ЦИК печатает в два раза больше избирательных бюллетеней, чем нужно

Напоним, что 26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Статья потеряла силу с дня принятия судом этого решения.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из обязательств страны перед Международным валютным фондом, а также одним из требований Евросоюза по выполнению плана действий по визовой либерализации.

Transparency International, незаконное обогащение
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 3 марта 2019
Суббота, 2 марта 2019
Пятница, 1 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не буду голосовать за Порошенко

Возможно, ПАП далеко не самый плохой президент. И возможно, в другое, менее сложное время он показал бы себя как очень сильный лидер. Однако, сейчас, в очень сложное для страны время, это абсолютно не тот человек, что может что-то изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016