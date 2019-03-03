Transparency International раскритиковала отмену статьи о незаконном обогащении

Организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала отмену статьи Уголовного кодекса Украины об ответственности за незаконное обогащение нарушением международных обязательств страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Как говорится в заявлении Transparency, соответствующее решение Конституционного суда «значительно умаляет усилия страны по борьбе с коррупцией» и напрямую влияет на дела в отношении высокопоставленных чиновников, которые уже рассматривал суд.

По мнению организации и ее украинского отделения, правительство должно взять на себя ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут отменить из-за решения КС. Как пояснили в украинском отделении организации, могут быть закрыты по меньшей мере 50 дел в отношении чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Transparency призвала правительство «немедленно предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации».

Напоним, что 26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Статья потеряла силу с дня принятия судом этого решения.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из обязательств страны перед Международным валютным фондом, а также одним из требований Евросоюза по выполнению плана действий по визовой либерализации.