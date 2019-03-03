Transparency International раскритиковала отмену статьи о незаконном обогащении

Организация по борьбе с коррупцией Transparency International назвала отмену статьи Уголовного кодекса Украины об ответственности за незаконное обогащение нарушением международных обязательств страны. Об этом сообщается на сайте организации.
Как говорится в заявлении Transparency, соответствующее решение Конституционного суда «значительно умаляет усилия страны по борьбе с коррупцией» и напрямую влияет на дела в отношении высокопоставленных чиновников, которые уже рассматривал суд.
По мнению организации и ее украинского отделения, правительство должно взять на себя ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут отменить из-за решения КС. Как пояснили в украинском отделении организации, могут быть закрыты по меньшей мере 50 дел в отношении чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.
Transparency призвала правительство «немедленно предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации».
Напоним, что 26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Статья потеряла силу с дня принятия судом этого решения.
Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из обязательств страны перед Международным валютным фондом, а также одним из требований Евросоюза по выполнению плана действий по визовой либерализации.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016