Ликвидированный приход УГКЦ во Львове присоединился к ПЦУ

Ликвидированный приход Украинской греко-католической церкви храма Сретения Господня во Львове 3 марта принял решение о переходе в Православную церковь Украины.
Об этом сообщает издание ZAXID.Net со ссылкой на декана заочного факультета Украинской академии книгопечатания Игоря Барановского, который руководит организацией парафиян.
Отмечается, что последние 17 лет там проводили службы и греко-католики, и римо-католики, а в 2018 году между прихожанами двух конфессий возник конфликт, после чего УГКЦ отозвала своего священника, не назначив нового.
Сообщается, что в феврале 2019 года УГКЦ ликвидировала приход храма Сретения Господня.
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