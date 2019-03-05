Синод ПЦУ выступил против литургии греко-католиков в Софии Киевской

Священный Синод ПЦУ озвучил позицию относительно возможности литургии греко-католиков в Софии Киевской. Об этом говорится в постановлении Священного Синода.
Священный Синод Православной церкви Украины, который состоялся 4 марта, поддержал позицию, выраженную в письме Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания к Владыке и Отцу УГКЦ Блаженнейшему Верховному Архиепископу Киево-Галицкому Святославу от 19 февраля 2019 в связи с публично объявленным намерением свершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.
«Одобрить и направить Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемику или разделения », - говорится в документе ПЦУ.
Синод одобрил и направил письмо по данному вопросу Верховном Архиепископу УГКЦ Святославу.
Как сообщалось, бывший предстоятель УПЦ КП Филарет попросил УГКЦ отказаться от проведения литургии в Софии Киевской в начале апреля, считая, что это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.
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