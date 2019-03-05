Кабмин обещает установить граничный тариф для отопления

Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается», — сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов в Киеве во вторник.

Кроме того, Рева заявил, что считает незаконным выставление облгазами счетов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении Кабмином нормы потребления газа.