Кабмин обещает установить граничный тариф для отопления

Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
«Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается», — сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов в Киеве во вторник.
Кроме того, Рева заявил, что считает незаконным выставление облгазами счетов за 30 месяцев после решения суда, которым было отменено решение о понижении Кабмином нормы потребления газа.
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