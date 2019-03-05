Основатель Papa John's помирился с созданной им сетью пиццерий

Основатель пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер согласился уйти из совета директоров созданной им компании, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Этот шаг — одно из условий мирового соглашения, которое знаменует окончание войны основателя третьей в мире по величине сети пиццерий с топ-менеджерами созданной им международной компании. Шнаттер по-прежнему владеет примерно 30% ее акций.

Компания, в свою очередь, обязуется ввести с совет независимого директора, не связанного ни с хедж-фондом Starboard Value LP, получившим в феврале 10% акций компании в обмен на инвестиции $250 млн, ни с самим Шнаттером. Основатель пиццерии также согласился отозвать два судебных иска, поданных им ранее к компании.

Конфликт между Шнаттером и руководством сети пиццерий развивается с осени 2017 года, когда основатель Papa John’s оказался в центре расистского скандала.

Репутация Шнаттера пострадала после того, как в прессу просочились данные о том, что на одном из совещаний с маркетологами он произнес «оскорбительное для афроамериканцев слово на букву «н».

Скандал получил новый виток после чемпионата по американскому футболу, организованного Национальной футбольной лигой (NFL). Сеть пиццерий Papa John’s выступала его спонсором.

Во время одной из игр 2017 года квотербек клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник в знак протеста против политического курса Дональда Трампа и насилия полиции в отношении темнокожих отказался слушать гимн США, звучащий перед игрой, стоя, а вместо этого преклонил одно колено. Многие игроки в разных командах последовали его примеру.

Шнаттер выступил с публичной критикой этого жееста, обвинив игроков в неуважении, а руководство лиги — в слабости и неспособности разобраться в ситуации. По его словам, действия игроков в американский футбол поляризуют страну и разжигают расовую ненависть.

После этой критики основатель Papa John’s и продукция пиццерии получили популярность в среде ультраправых.

Самому Шнаттеру пришлось публично извиняться за свои слова и покинуть пост исполнительного директора компании, отойдя от непосредственного руководства сетью, а затем и оставить пост председателя совета директоров.

Последний отчет сети пиццерий показал, что продажи сети в Северной Америке в 2018 году упали на 7,3%.