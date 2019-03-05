Появился трейлер последнего сезона «Игры престолов»

На официальном YouTube-канале «Игры престолов» появился первый полноценный трейлер заключительного сезона сериала. Ранее телеканал HBO показывал только тизеры с кадрами из новых серий.

«Я знаю смерть, у нее много лиц. И мне не терпится увидеть это», — говорит в начале трейлера Арья Старк. В ролике также показали Сансу Старк, Серсею Ланнистер, Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и многих других персонажей.

Премьера запланирована на 14 апреля. Восьмой сезон будет состоять из шести серий.

Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.