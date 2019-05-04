В США Boeing 737 после приземления съехал в реку вместе с пассажирами

Около города Джексонвилл в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.

Позже в офисе шерифа сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета. Никто из них не получил серьезных травм.

Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 пассажира. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.

Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.

На кадрах с места ЧП также видно, что на лайнере изображен логотип Miami Air International. Как уточняет Reuters, это чартерная авиакомпания, эксплуатирующая парк самолетов Boeing 737-800.