В США Boeing 737 после приземления съехал в реку вместе с пассажирами

Около города Джексонвилл в американском штате Флорида самолет Boeing 737 после приземления оказался в реке. Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.
«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.
Офис шерифа Джексонвилла распространил фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», — говорится в сообщении.
Позже в офисе шерифа сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета. Никто из них не получил серьезных травм.
Reuters со ссылкой на представителя военно-морского аэродрома в Джексонвилле уточняет, что на борту Boeing 737 были 136 пассажира. По его словам, лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.
Представитель аэродрома уточнил, что это был рейс, летевший с военно-морской базы в заливе Гуантанамо.
На кадрах с места ЧП также видно, что на лайнере изображен логотип Miami Air International. Как уточняет Reuters, это чартерная авиакомпания, эксплуатирующая парк самолетов Boeing 737-800.
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