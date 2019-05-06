С начала года Корью в Украине заболело уже более 45 тысяч человек

В Украине с начала 2019 года корью заболели 45,147 тыс. человек, в том числе 24,026 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, за период с 25 апреля по 2 мая 2019 года корью заболело 1,399 тыс. человек, в том числе 621 ребенок.
За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (327 больных, из них 73 ребенка), Тернопольской (130/100), Киевской (111/51), Ривненской (74/49) областях и в Киеве (132/54).
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