Украину избрали в состав двух комиссий ООН — Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщает Twitter Постоянного представительства Украины при ООН. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

«Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссии по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)», — говорится в сообщении.

К полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.