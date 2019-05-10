Зеленский записал видеобращение – требует назначить инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады назначить его инаугурацию на 19 мая, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки. Он обратился к народным избранникам со специальным видеообращением, показанном на нескольких телеканалах.

«В ближайшее заседание вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая, — сказал он. — Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки».

Он выразил надежду, что за три недели отдыха нардепы не забыли слова депутатской присяги выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

«Пока вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации», — сказал Зеленский.

«И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова», — сказал он.

Также Зеленский напомнил о том, что Порошенко раздает звание генерала и дал звание героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

При этом Зеленский сравнил Порошенко с туристом египетского отеля, который не расплачивается за мини-бар и ворует тапочки и полотенца.